Синоптики спрогнозировали дождливую погоду и до +9 в Москве в четверг
Облачно, местами умеренный дождь ― такой ожидается погода в Москве и области 2 ноября, в четверг. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в столице днем будет варьироваться в диапазоне +7…+9 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до –1.
В Московской области днем прогнозируют +5…+10 градусов, ночью похолодает до +2.
Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление — 738–744 мм ртутного столба.
Ранее, 1 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в этот день температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов утром 1 ноября, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса. Для сравнения, рекорд 90-летней давности составлял +12,6 градуса.
Ранее, 30 октября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе москвичей ждут так называемые погодные горки — сначала ощутимое потепление до +12 градусов, а затем возвращение к заморозкам.