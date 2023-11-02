В Лос-Анджелесе после драки двоих подростков госпитализировали с ножевыми ранениями

После драки в средней школе Лос-Анджелеса троих подростков госпитализировали, двоих из них с ножевыми ранениями. Об этом в среду, 1 ноября, сообщила газета Los Angeles Times.

По данным издания, в драке участвовали 11 учеников. Один из студентов нанес ножевое ранение двум другим, которые были доставлены в больницы с неопасными для жизни травмами. Также за медицинской помощью обратился еще один ученик.

Источники газеты сообщили, что полиция прибыла на место через три минуты после начала драки.

«На данный момент трое студентов были задержаны и в настоящее время допрошены правоохранительными органами», — сказано в сообщении.

Ранее, 15 октября, шестеро подростков пострадали в массовой драке на Алтае, в которой участвовало 20 человек. Инцидент произошел в селе Майма. Все участники драки были установлены, доставлены в отдел полиции и опрошены. Пострадавшие были направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы.