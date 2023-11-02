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Politico заявила об ожиданиях Байдена скорого завершения карьеры Нетаньяху

Politico: Вашингтон считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению
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Фото: Global Look Press/White House/Cameron Smith
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По мнению президента Соединенных Штатов Джо Байдена, политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху близка к завершению. Американский лидер говорит об этом не только в кругу доверенных лиц, но и с самим израильским премьером. Об этом 1 ноября сообщает издание Politico.

Согласно ожиданиям Вашингтона, Нетаньяху в глазах израильтян окажется в числе ответственных за военно-политические просчеты, которые дали возможность палестинскому радикальному движению ХАМАС напасть на армейские объекты и населенные пункты в южном Израиле, где 7 октября было убито около 1,4 тыс. местного населения и туристов, в том числе детей, женщин и стариков.

«Администрация считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены. Ожидается, что израильский премьер, вероятно, продержится считаные месяцы или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа», ― сказано в статье Politico.

По словам собеседников издания, президент США обратился к израильскому премьер-министру с предложением подумать о советах, которые он даст своему преемнику.

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Ранее, 30 октября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников возглавляемой израильским премьером партии «Ликуд» заявило, что Нетаньяху ведет борьбу за политическое выживание после атаки палестинской группировки ХАМАС на территории Израиля.

По словам собеседников газеты, конфликт с ХАМАС определит политическую судьбу Нетаньяху. По его мнению, премьер с небольшой вероятностью может остаться лидером партии и продолжить работу на своем посту. Для Нетаньяху это «конец игры», указал чиновник.

До этого, 23 октября, опрос Израильского института демократии показал, что доверие граждан Израиля к своему правительству упало до 20-летнего минимума. Тогда же газета Yedioth Ahronoth сообщила, что трое членов кабинета Нетаньяху думают об отставке в ответ на неспособность правительства и служб безопасности предотвратить нападение 7 октября и ликвидировать его последствия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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