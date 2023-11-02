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Минюст США объявил об арестах из-за поставок электроники в Россию

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В Нью-Йорке по обвинению в поставках в Россию товаров двойного назначения задержали четырех россиян. Об этом в среду, 1 ноября, стало известно из заявления американского минюста.

Россиянам вменяют незаконные поставки комплектующих для электроники, в том числе полупроводников и интегральных микросхем, на сумму более $7 млн.

«Четыре человека были задержаны. На этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка были предъявлены обвинения и заведено уголовное дело в связи с двумя отдельными заговорами, целью которых был незаконный экспорт технологий двойного назначения в Россию», ― говорится в документе ведомства.

В заявлении минюста указаны трое задержанных: Салимджон Насриддинов из Бруклина, а также Николай Гольцев и Кристина Пузырева, которые проживают в Монреале (Канада).

Причина в следствии: в чем минюст США обвинил пятерых россиян
Сколько займет процесс их экстрадиции и возможен ли обмен

В июле стало известно, что экстрадированный из Эстонии в Нью-Йорк россиянин Вадим Конощенок не признал в суде США вину по аналогичному обвинению.

Об аресте россиянина стало известно в декабре 2022 года. Его подозревали в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций. Уточнялось, что арест Конощенка, якобы работавшего на ФСБ, запросил минюст США.

Об экстрадиции Конощенка сообщил американский минюст 14 июля. В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка заявили, что россиянин якобы «является сотрудником российской разведки». В случае признания виновным ему может грозить до 30 лет лишения свободы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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