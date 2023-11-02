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Сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» с Петренко и Устюговым вышел на KION

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Фото: РЕН ТВ
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Первые серии созданного РЕН ТВ остросюжетного многосерийного детектива «Банда ЗИГ ЗАГ» о криминальных событиях в блокадном Ленинграде показали в онлайн-кинотеатре KION. Режиссер сериала Виталий Воробьев пригласил на главные роли Игоря Петренко, Александра Устюгова, Павла Трубинера, Екатерину Вилкову и Марию Лисовую.

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Автором идеи создания сериала является генеральный директор телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

«Банда ЗИГ ЗАГ» — масштабный проект о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда. Фильм основан на реальных событиях, и ему предшествовала серьезная работа с архивными материалами. Это произведение о циничном предательстве, а также о героях, которые нашли в себе силы противостоять преступникам, проявив характер и профессионализм», — рассказал Тюлин.

Действие происходит зимой 1941 года в блокадном Ленинграде. Запасы продовольствия уже иссякли, а поставки заблокированы. Осажденный город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налеты на машины с продовольствием. Название банды — ЗИГ ЗАГ — расшифровывается как «Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера».

Телевизионная премьера сериала состоится на канале РЕН ТВ и будет приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Про бандитов и людей: как реальное дело времен блокады Ленинграда стало основой нового сериала

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