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Посол РФ в ФРГ рассказал о давлении на немецких политиков из-за контактов с Москвой

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau
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Депутаты бундестага испытывают большое давление со стороны официального Берлина из-за диалога с Москвой, поэтому контакты сейчас не носят системный характер. Об этом сообщил «Известиям» посол России в Германии Сергей Нечаев.

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«Контакты с германскими политиками в настоящее время носят эпизодический характер. Знаем, что депутаты бундестага, проявляющие заинтересованность в поддержании диалога, испытывают на себе большое давление. К сожалению, в рядах правящей коалиции доминирует антироссийский консенсус», — заявил он.

Дипломат отметил, что Россия готова к диалогу с любыми легитимными политическими силами ФРГ, в том числе новой партией «Альянс Сары Вагенкнехт».

23 октября бывший член партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что покидает ее и начинает создавать свою политическую силу. Предполагается, что она будет зарегистрирована не раньше 2024 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нечаева «Известиям»:

«Антироссийские санкции обходятся Германии очень дорого»

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