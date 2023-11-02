Посол РФ в ФРГ рассказал о давлении на немецких политиков из-за контактов с Москвой
Депутаты бундестага испытывают большое давление со стороны официального Берлина из-за диалога с Москвой, поэтому контакты сейчас не носят системный характер. Об этом сообщил «Известиям» посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Контакты с германскими политиками в настоящее время носят эпизодический характер. Знаем, что депутаты бундестага, проявляющие заинтересованность в поддержании диалога, испытывают на себе большое давление. К сожалению, в рядах правящей коалиции доминирует антироссийский консенсус», — заявил он.
Дипломат отметил, что Россия готова к диалогу с любыми легитимными политическими силами ФРГ, в том числе новой партией «Альянс Сары Вагенкнехт».
23 октября бывший член партии «Левые» Сара Вагенкнехт заявила, что покидает ее и начинает создавать свою политическую силу. Предполагается, что она будет зарегистрирована не раньше 2024 года.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Сергея Нечаева «Известиям»:
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