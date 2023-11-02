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Гвардии лейтенант ВС РФ помог прорвать линию обороны ВСУ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Гвардии лейтенант Алексей Танаев ликвидировал огневую точку и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь под обстрелом противника. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщили в Минобороны.

Офицер вместе со своим отрядом продвигался вглубь линии обороны противника, когда заметил опорный пункт. Лейтенант принял решение вступить в бой. Украинские военные сразу же открыли огонь, однако лейтенант с помощью пулемета лично сумел уничтожить огневую позицию противника и ликвидировать нескольких украинских военных.

Линия обороны была прорвана. Отряд российских военнослужащих под командованием Танаева занял позицию врага и удержал ее до прибытия основных сил.

Другой российский военнослужащий, гвардии рядовой Максим Смехнов, работал механиком-водителем в составе расчета боевой машины. Команда попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

Боевая машина получила повреждения и не смогла покинуть зону обстрела, оставшись неподвижной. Такое положение дел давало возможность украинским военным почти беспрепятственно ликвидировать весь расчет. Однако Смехнов, несмотря на непрекращающийся огонь со стороны ВСУ, принялся за ремонт боевой машины. Ему удалось восстановить работоспособность транспорта и успешно вывести машину из-под обстрела на запасные огневые позиции.

После произошедшего Смехнов выяснил координаты атаковавших их расчет подразделений врага, а затем точными ударами ликвидировал два расчета украинских военных вместе с их орудиями.

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Ранее в этот же день Минобороны России сообщило, что на донецком направлении потери ВСУ составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три танка, в числе которых Leopard производства ФРГ.

Перед этим, 31 октября, спецназ «Сибирь» Южной группировки войск уничтожил группу подкрепления ВСУ под Клещеевкой. Отмечается, что также был поражен легкобронированный автомобиль, который перебрасывал личный состав украинской армии в район населенного пункта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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