ЦАХАЛ нанесла удары по стратегическим пунктам «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по военной инфраструктуре и пусковому пункту противотанковых ракет, принадлежащим ливанской шиитской группировке «Хезболла». Об этом написали в Telegram-канале армии в среду, 1 ноября.

Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировала пусковые установки противника в районе ливанского населенного пункта Йифтах.

Как сказано в сообщении армии, удары по позициям «Хезболлы» в Ливане стали ответом на попытку атаки со стороны группировки по территории Израиля. Тогда противотанковые ракеты нацелились на израильский район Мейс-эль-Джабаль.

«Кроме того, некоторое время назад авиация ЦАХАЛ нанесла удар по военной инфраструктуре и пусковому пункту противотанковых ракет, принадлежащему «Хезболле», — добавили в сообщении.

Ранее в тот же день армия Израиля заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Перед этим, 31 октября, ЦАХАЛ уничтожила группу боевиков «Хезболлы» на границе, а также нанесла удары по военной инфраструктуре группировки в Ливане.

29 октября ЦАХАЛ также зафиксировала несколько пусков ракет из Ливана по территории страны и ответила огнем по военным целям «Хезболлы». Среди них были объекты инфраструктуры для руководства, а также другая военная инфраструктура, которая принадлежала группировке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.