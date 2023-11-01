На истоке Оки высадили 13,5 тыс. саженцев сосны

На истоке реки Оки в Глазуновском районе Орловской области посадили 13,5 тыс. саженцев сосны в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом в среду, 1 ноября, сообщает InfoOrel.ru.

Молодые деревья высадили в деревне Александровка на площади 3,6 га. В акции приняли участие сотрудники регионального управления лесами, работники лесничеств, школьники, студенты, представители экологической организации ЭКА, компании «Сбер» и молодежного совета Фонда пенсионного и социального страхования.

В высадке сосен также принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, за последние пять лет в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» сеянцы лесных растений были высажены на площади 355 га. Также более более 280 тыс. сеянцев дуба и сосны пополнили областной фонд.

Всего осенью в рамках акции «Сохраним лес» в области высадили 28 тыс. деревьев. В лесовосстановительных мероприятиях принимали участие все районы региона.

Ранее в октябре сообщалось, что более 1,3 т желудей собрали в Орловской области в рамках региональной акции «Собери желуди — сохрани лес». Пробы собранных семян отправили в филиал ФБУ «Рослесозащита» — Центр защиты леса Тульской области, где им дадут оценку качества.