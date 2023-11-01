Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Сюжет:

На истоке Оки высадили 13,5 тыс. саженцев сосны

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На истоке реки Оки в Глазуновском районе Орловской области посадили 13,5 тыс. саженцев сосны в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом в среду, 1 ноября, сообщает InfoOrel.ru.

Молодые деревья высадили в деревне Александровка на площади 3,6 га. В акции приняли участие сотрудники регионального управления лесами, работники лесничеств, школьники, студенты, представители экологической организации ЭКА, компании «Сбер» и молодежного совета Фонда пенсионного и социального страхования.

В высадке сосен также принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его словам, за последние пять лет в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» сеянцы лесных растений были высажены на площади 355 га. Также более более 280 тыс. сеянцев дуба и сосны пополнили областной фонд.

Всего осенью в рамках акции «Сохраним лес» в области высадили 28 тыс. деревьев. В лесовосстановительных мероприятиях принимали участие все районы региона.

Ранее в октябре сообщалось, что более 1,3 т желудей собрали в Орловской области в рамках региональной акции «Собери желуди — сохрани лес». Пробы собранных семян отправили в филиал ФБУ «Рослесозащита» — Центр защиты леса Тульской области, где им дадут оценку качества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023