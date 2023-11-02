Мотоциклист насмерть сбил перебегавшую пешеходный переход женщину в Москве

Вечером в среду, 1 ноября, в Москве на улице Летчика Бабушкина произошло смертельное ДТП. По информации «Известий», мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе.

Авария произошла у Северного рынка. Женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Травмы, которые она получила после столкновения с мотоциклом, оказались не совместимы с жизнью. На кадрах видно, что поврежденный байк лежит рядом с телом погибшей. По словам очевидцев, сам водитель был доставлен в больницу.

В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы. Устанавливаются подробности произошедшего.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что в городе Тайшет Иркутской области подросток-мотоциклист сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП женщина получила травмы, ее доставили в больницу. Возбуждено административное расследование.