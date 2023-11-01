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Прокуратура Франции предъявила олигарху Кузьмичеву обвинения в отмывании денег

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Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Национальная финансовая прокуратура Франции (PNF) предъявила российскому бизнесмену и совладельцу «Альфа-Групп» Алексею Кузьмичеву обвинения в отмывании денег. Об этом в среду, 1 ноября, сообщила газета Le Monde.

Кузьмичеву были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и скрытом участии в организованной преступности.

В PNF заявили, что Кузьмичев был отпущен в этот день под залог в €8 млн. В данный момент он находится под судебным контролем, который предусматривает запрет покидать территорию страны.

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Французская газета Le Monde сообщила о задержании Кузьмичева в рамках расследования дела об отмывании денег 30 октября. Отмечалось, что в его квартире в Париже и на вилле в Сен-Тропе прошли обыски, во время которых нашли пачки наличных денег.

На следующий день в Национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции сообщили, что бизнесмен пробудет под стражей не более двух суток. В прокуратуре добавили, что о применении других мер к Кузьмичеву пока неизвестно.

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