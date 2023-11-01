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Телеканал РЕН ТВ завоевал пять наград на конкурсе «МедиаБренд»

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Фото: МедиаБренд
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Телеканал РЕН ТВ получил сразу пять наград на XI конкурсе российской премии в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна «МедиаБренд». Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве в среду, 1 ноября.

Первое место в номинации «Лучший проморолик познавательной программы» занял проект «Самая народная программа» и «Самая полезная программа». Кроме того, высшую награду получил РЕН ТВ в номинации «Лучшая видеопромокампания фильма или сериала» за сериал «И снова здравствуйте».

Второе место в номинации «Самое смешное промо» получил ролик к фильму «Марсианин». А промо к фильмам студии «Марвел» завоевало серебро в номинации «Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства».

Кроме того, третье место в номинации «Лучший монтаж» заняла весенняя промокампания телеканала РЕН ТВ (СберМаркетинг, РЕН ТВ).

Отмечается, что в этом году на конкурс прислали 972 работы от 61 медиакомпании. Победителей определяли в 53 номинациях.

Премия «Медиабренд» учреждена в 2011 году при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей и проводится один раз в год. Она присуждается лучшим компаниям за достижения в области маркетинга, продвижения и дизайна, в оргкомитет входят более 30 представителей индустрии.

При определении победителей учитываются профессионализм, талант, масштаб кампаний. Среди участников — федеральные каналы мультиплексов, региональные и тематические телеканалы, онлайн-кинотеатры, продакшен-компании и интернет-порталы.

Также на конкурсе «МедиаБренд» в этом году сразу три высокие оценки жюри получил праздник выпускников «Алые паруса-2023». Проект стал лидером в номинациях «Лучший моушен-дизайн» и «Лучший дизайн проекта в digital среде», а также занял третье место в номинации «Лучший проморолик развлекательной программы».

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