В Ставрополье выделили 35 млн рублей на производство баранины

Животноводы Ставропольского края в 2023 году получили 35 млн рублей в качестве поддержки на производство баранины. Это вдвое больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«В этом году субсидию на производство баранины в полном объеме получили 22 сельхозтоваропроизводителя, просубсидированы 3,4 тыс. т мяса», — сказал замминистра сельского хозяйства Ставрополья Виктор Фетисов.

По словам чиновника, развитие овцеводства с господдержкой — принципиальная установка губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Как отмечает ИА Stavropol.Media, в регионе насчитывается более 1,2 млн голов овец. Основная часть животных содержится в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах.

Так, производство баранины увеличилось на 11% и составило 19,4 тыс. т за девять месяцев 2023 года. По прогнозам, этот показатель достигнет 31 тыс. т к 2025 году.