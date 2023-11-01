В Брянске закроют подземный переход на «Полтиннике»

Подземный переход на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Станке Димитрова в Советском районе Брянска закрыли для пешеходов в связи с капитальным ремонтом. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Такое решение было принято «для предотвращения несчастных случаев и безопасного производства работ», уточнили в мэрии. Ремонт уже стартовал. Он должен завершиться до 3 мая 2024 года. Горожан просят проявить терпение.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, ближайшие наземные переходы находятся на улице Красноармейской в районе остановки «Заря» и на проспекте Станке Димитрова в районе Брянского троллейбусного управления

Ранее в октябре сообщалось, что губернатор Брянской области Александр Богомаз в пятницу, 3 ноября, проведет прямую линию. Он ответит на вопросы земляков.