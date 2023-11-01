«РИА Новости»: Шойгу «встряхнул» руководство органов военного управления и округов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу «встряхнул» руководство органов военного управления и округов, а также поставил ряд новых задач. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на близкий к ведомству источник в среду, 1 ноября.

«Сегодня в ходе тематического селекторного совещания в Национальном центре управления обороной России министр обороны Сергей Шойгу основательно встряхнул руководство центральных органов военного управления вместе с командующими военными округами и поставил ряд конкретных задач», — рассказал источник.

По его словам, большое внимание Шойгу уделил обсуждению подготовки специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Так, он подчеркнул необходимость своевременно изменять подход к обучению операторов беспилотников и безэкипажных катеров, поскольку их поведение при управлении такой техникой должно соответствовать изменившейся тактике противника. Так, украинские военные, по словам источника, сейчас используют бронетехнику и различные фортификационные сооружения для противодействия БПЛА, и российские операторы таких устройств должны это учитывать.

«Он (Шойгу. — Ред.) поставил конкретную задачу: необходимо не просто готовить специалистов, а постоянно коррелировать их подготовку непосредственно с разработчиками систем вооружения и военной техники», — отметил источник.

Такая необходимость возникла по причине быстрого развития оборонно-промышленного комплекса в России. Шойгу подчеркнул, что операторы должны без труда справляться с новыми разработками и уметь применять их на практике.

Ранее в этот день Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил (ВС) РФ. В ходе него он заявил, что российские войска в зоне спецоперации на Украине ведут активную оборону и продвигаются вперед. Он также указал на то, что силы украинской армии истощаются, и растет деморализация личного состава.

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что российская система противовоздушной обороны сможет сбить все обещанные Украине F-16 за 20 дней. Он обратил внимание, что за месяц российские силы уничтожили шесть ракет ATACMS американского производства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.