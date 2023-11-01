Один человек погиб и трое ранены в результате атаки дрона ВСУ в Херсонской области

Один человек из бригады коммунальной службы в Херсонской области погиб, еще трое были ранены в результате сброшенного с беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывного устройства. Об этом 1 ноября сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Несколько часов назад в Алешках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения», ― сказано в сообщении чиновника в Telegram-канале.

По словам Алексеенко, раненые госпитализированы. Один из пострадавших коммунальщиков находится в тяжелом состоянии.

25 октября мирный житель погиб, подорвавшись на неразорвавшемся снаряде вооруженных формирований Украины (ВФУ) в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР).

12 октября мирный житель получил осколочные ранения в результате обстрела украинскими войсками села Геройское в Херсонской области. В результате обстрела пострадал 61-летний гражданин Украины, который получил тяжелое ранение от мины, разорвавшейся прямо в его дворе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.