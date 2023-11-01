ЦАХАЛ сообщила о прорыве передней линии обороны ХАМАС на севере сектора Газа

Израильская армия прорвала переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа, сообщил в среду, 1 ноября, в ходе брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

По его словам, операция ЦАХАЛ проходит по плану, армия продолжает углублять зону боевых действий на севере палестинского анклава.

«Благодаря тщательному предварительному планированию, точной разведке, а также комбинированным и скоординированным атакам с суши, моря и воздуха мы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа», — заявил Хагари, его слова приводятся на сайте ЦАХАЛ.

Ранее в этот день командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ, бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что его соединение находится «у ворот города Газа». По его словам, за последнее время израильским военным удалось уничтожить большую часть военного потенциала палестинского движения, в числе которого стратегические объекты, подземные туннели, весь арсенал взрывчатки и другие объекты.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.