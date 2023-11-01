На Ставрополье купили два экскаватора для ремонта дорог
Два новых экскаватора приобрели для ремонта дорог в Кировском и Ипатовском округах Ставропольского края. Технику купили за счет субсидий, выделенных миндором, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации ИА StavropolMedia, в 2023 году также приобрели пять тракторов и четыре асфальтоукладчика и распределили по разным округам региона.
По словам главы миндора Евгения Штепы, купленная спецтехника позволит быстрее приводить в порядок краевые дороги.
Ранее в октябре сообщалось, что нескольких жителей Ставрополя будут судить за попытку продажи муниципалитету земли сельхозназначения под видом участка для кладбища.