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В ООН сравнили удары ЦАХАЛ по Джабалии с военным преступлением

ООН: удары ЦАХАЛ по Джабалии в Газе можно приравнять к военному преступлению
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Фото: TASS/EPA/MOHAMMED SABER
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Удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Джабалия в Газе могут быть приравнены к военному преступлению, поскольку их можно рассматривать как несоразмерные. Об этом в среду, 1 ноября, заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Учитывая большое число погибших среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что израильские атаки на лагерь беженцев ― лишь самое недавнее из зверств, которое постигло население сектора Газа. Данное заявление было сделано по итогам визита замгенсека всемирной организации в Израиль.

31 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия. Тогда боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, включая трех иностранцев.

В этот же день представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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