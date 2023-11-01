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Минсельхоз предложил запретить вывоз из России твердой пшеницы

Минсельхоз предложил запретить с 1 декабря по 31 мая 2024 года вывоз из РФ твердой пшеницы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Минсельхоз предложил запретить в период с 1 декабря по 31 мая 2024 года вывоз из России твердой пшеницы. Об этом говорится 1 ноября в постановлении правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что документ принят в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. Уточняется, что временный запрет не распространяется на несколько случаев, в том числе на твердую пшеницу, вывозимую из России для международной гуманитарной помощи, а также в рамках международных межправительственных соглашений.

Также запрет не распространяется на твердую пшеницу, вывозимую в Белоруссию в рамках Союзного государства.

«Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Пограничной службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках компетенции обеспечить контроль за выполнением пунктов 1 и 2 настоящего постановления», — говорится в документе.

Минэкономразвития должно уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

Свое возьмем: как России разбогатеть на экспорте пшеницы
Как объемы вывоза самой популярной зерновой культуры могут повлиять на цены в стране

Ранее, в октябре, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. Он отмечал, что на экспорт зерновых в этом году пойдет не менее 50–60 млн т. По мнению президента, страна сможет удовлетворить все потребности партнеров по СНГ в продовольствии.

Ранее, 5 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что динамика сбора урожая овощей и фруктов в этом году остается положительной. Он отметил, что планируется собрать 130 млн т зерновых культур.

В конце августа в Минсельхозе рассказали, что внутренний рынок в полном объеме обеспечен российским зерном и продуктами его переработки, включая муку хлебопекарную, благодаря чему повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на стоимость хлеба.

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