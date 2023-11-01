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Жителя Симферополя поймали с 21 кг конопли в прицепе

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В Симферопольском районе Крыма задержали местного жителя, который вез в бортовом прицепе своего автомобиля 21 кг кустов наркосодержащего растения. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

Машину остановили для проверки на дороге Симферополь – Николаевка около села Дубки, пишет ИА «Крыминформ». Во время осмотра кузова прицепа инспекторы Госавтоинспекции обнаружили в нем части растений со специфическим запахом. Дальнейшая экспертиза показала, что это конопля.

За рулем находился 36-летний житель Симферополя. При опросе он сказал полицейским, что нашел кучу конопли утром перед своим домом. Подозреваемый решил ее вывезти и уничтожить, отмечает ИА SevastopolMedia.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в октябре сообщалось, что в Белгородской области пресечен крупный канал поступления наркотиков с Украины. Преступную схему организовал гражданин РФ, уроженец и житель Москвы.

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