ДТП с участием мотоциклиста произошло на северо-востоке Москвы
ДТП с участием байкера произошло вечером в среду, 1 ноября, на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник «Известий».
По его словам, авария произошла на улице Летчика Бабушкина. Мотоциклист без признаков жизни лежит на проезжей части дороги около разбитого мотоцикла в районе Северного рынка.
На месте ДТП находится скорая помощь, подробности аварии устанавливают сотрудники ДПС.
В конце августа мотоциклист погиб в результате столкновения с внедорожником в Новой Москве. Авария произошла в деревне Раево в поселении Краснопахорское.