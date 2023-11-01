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Состояние 10 богатейших людей мира уменьшилось на $50 млрд за месяц

Forbes: состояние 10 богатейших людей мира уменьшилось на $50 млрд за месяц
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Состояние 10 самых богатых людей мира за октябрь уменьшилось на $50 млрд и составило $1,32 трлн, сообщает в среду, 1 ноября, Forbes.

«Более двух третей этого снижения ($35 млрд. — Ред.) связано с падением собственного капитала [основателя компании Tesla и владельца соцсети X] Илона Маска в октябре», — уточняется в материале.

Однако по состоянию на 1 ноября Маск продолжает оставаться самым богатым человеком в мире, несмотря на то что его состояние за последний месяц сократилось на 14%. Причиной сокращения стало падение цены акций компании Tesla на 20%.

Вторую строчку в рейтинге богатейших людей мира занимает президент группы компаний LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно. При этом его состояние за минувший месяц сократилось на $10 млрд из-за пятипроцентного падения цен на акции LVMH, владеющего более чем 70 брендами, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co. и Sephora.

Третью строчку рейтинга занял основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, однако об изменениях его капитала за прошедший месяц не уточняется.

«Тем не менее в этом году наблюдается тенденция к росту состояния у тех, кто находится в верхней части рейтинга. Состояние каждого из 10 самых богатых людей на 1 ноября оценивалось в $100 млрд или больше», — говорится в сообщении.

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17 октября сообщалось, что состояние экс-главы Amazon Джеффа Безоса с начала 2023 года выросло на $49,3 млрд, до $156 млрд. При этом президент группы компаний LVMH Бернар Арно потерял $6,95 млрд, и его состояние оценивалось в $155 млрд.

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