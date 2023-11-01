Число погибших в секторе Газа выросло до 8,7 тыс. человек

Число погибших в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта выросло до 8,7 тыс. человек, еще 22 тыс. ранены. Об этом 1 ноября сообщил минздрав палестинского анклава в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Около 73% жертв в секторе Газа — это дети, пожилые люди и женщины», — говорится в сообщении.

По информации минздрава, за последние сутки в секторе Газа прекратил работу один медицинский центр, еще два были разрушены вследствие авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В настоящее время в анклаве работает всего 16 из 35 госпиталей, при этом из 72 поликлиник продолжают функционировать только 22, добавили в министерстве.

По его информации, с начала эскалации конфликта на территории Газы погибли 132 врача, еще 110 получили ранения. Кроме того, 28 машин скорой помощи вышли из строя.

В минздраве рассказали, что ситуация с медикаментами и топливом для генераторов в госпиталях продолжает оставаться сложной. Врачам приходится делать кесарево сечение беременным женщинам без наркоза.

Ранее в этот день издание Politico сообщило о готовности Израиля обсуждать гуманитарную паузу в Газе. По информации источника из израильского правительства, Тель-Авив готов к гуманитарной паузе, однако вариант полного прекращения огня не рассматривается.

Также в этот день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о расширении наземных операций в секторе Газа. Позднее командующий 162-й дивизией израильской армии Ицик Коэн заявил, что его солдаты стоят «у ворот города Газы». Он добавил, что за последние пять дней ВВС Израиля удалось уничтожить большую часть военного потенциала палестинского движения, в числе которого стратегическое объекты, подземные туннели, весь арсенал взрывчатки и другие объекты.

Накануне официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия Израиля продолжает направлять в сектор Газа новые пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море в полном составе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.