Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Сюжет:

Число погибших в секторе Газа выросло до 8,7 тыс. человек

Минздрав: в секторе Газа число погибших выросло до 8,7 тыс. человек
0
Фото: Global Look Press/Fadi Wael Alwhidi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта выросло до 8,7 тыс. человек, еще 22 тыс. ранены. Об этом 1 ноября сообщил минздрав палестинского анклава в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Около 73% жертв в секторе Газа — это дети, пожилые люди и женщины», — говорится в сообщении.

По информации минздрава, за последние сутки в секторе Газа прекратил работу один медицинский центр, еще два были разрушены вследствие авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В настоящее время в анклаве работает всего 16 из 35 госпиталей, при этом из 72 поликлиник продолжают функционировать только 22, добавили в министерстве.

По его информации, с начала эскалации конфликта на территории Газы погибли 132 врача, еще 110 получили ранения. Кроме того, 28 машин скорой помощи вышли из строя.

В минздраве рассказали, что ситуация с медикаментами и топливом для генераторов в госпиталях продолжает оставаться сложной. Врачам приходится делать кесарево сечение беременным женщинам без наркоза.

Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе
Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС

Ранее в этот день издание Politico сообщило о готовности Израиля обсуждать гуманитарную паузу в Газе. По информации источника из израильского правительства, Тель-Авив готов к гуманитарной паузе, однако вариант полного прекращения огня не рассматривается.

Также в этот день пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о расширении наземных операций в секторе Газа. Позднее командующий 162-й дивизией израильской армии Ицик Коэн заявил, что его солдаты стоят «у ворот города Газы». Он добавил, что за последние пять дней ВВС Израиля удалось уничтожить большую часть военного потенциала палестинского движения, в числе которого стратегическое объекты, подземные туннели, весь арсенал взрывчатки и другие объекты.

Накануне официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия Израиля продолжает направлять в сектор Газа новые пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море в полном составе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023