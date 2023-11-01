Минпромторг и Минтранс проработают проблему доставки машин в салоны

Минпромторг вместе с Минтрансом и отраслевым сообществом проработают варианты оптимизации вывоза готовых автомобилей в дилерские центры. Такой ответ 1 ноября дали «Известиям» на ранее появившуюся информацию о том, что российские автоконцерны «Соллерс» и АвтоВАЗ обратились в соответствующие ведомства с просьбой помочь решить проблему с неконтролируемым удорожанием логистики.

РБК со ссылкой на источник в одной из компаний-производителей сообщил, что с начала 2023 года на рынке отмечается критическая ситуация в перевозке готовых автомобилей. Это связано с дефицитом автовозов и сложностями с ввозом данной техники по параллельному импорту.

«Тарифы на такие перевозки выросли чуть ли не в два раза», — указал собеседник издания.

В «Соллерс» заявили, что данная проблема стала проявляться во второй половине 2023 года. В связи с этим Ульяновский автомобильный завод ввел специальную надбавку к цене машин. В АвтоВАЗе также отметили рост цен на рынке транспортных услуг.

В свою очередь, в Минтрансе и Минпромторге добавили, что дополнительно также будут рассмотрены варианты организации производства автовозов.

В конце сентября вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов спрогнозировал подорожание новых легковых машин в РФ. Такая тенденция продолжится и за оставшийся период 2023 года прибавит еще 30% в годовом выражении, предположил он. К концу года можно говорить о повышении до 30% с января, резюмировал эксперт.

Ранее, 18 сентября, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич рассказал «Известиям», что в IV квартале этого года на 10–20% подорожают как отечественные, так и импортные автомобили. При этом он указал, что пересмотр цен практически не сказался на динамике продаж.