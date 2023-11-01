На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
Инфраструктурный объект и линии электропередачи (ЛЭП) повреждены в результате взрывов в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине. Об этом в среду, 1 ноября, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Под удар попали районный центр и Марганецкая община <…> побиты мотоблок и линии электропередачи», — уточнил он в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.
Накануне местные власти сообщили, что в Красногригорьевском районе области был поврежден инфраструктурный объект. Тип объекта или его функции не сообщались.
Ранее, 27 октября, глава областного совета региона Николай Лукашук также сообщал о повреждении ЛЭП. Между тем Лысак писал о повреждении взрывами 20 солнечных панелей в городе Никополе в регионе.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.