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Погранкомитет Белоруссии: ВСУ сосредоточили 120 тыс. военных у границы

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Украина сосредоточила группировку численностью до 120 тыс. военных в направлении Белоруссии, заявил 1 ноября председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов в ходе выступления в парламенте страны.

Он напомнил, что украинские силы находятся в состоянии ранее объявленного военного положения.

«Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тыс. человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы. <…> Украинская сторона, в том числе, использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий», — добавил Молостов.

Это влияет на работу белорусских пограничников, кроме того, украинские военные продолжают мелкие провокации: пытаются испортить пограничные знаки, вывешивают националистические флаги, включают украинский гимн.

Белорусские пограничники усилили взаимодействие с Вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД, заверил Молостов.

В сентябре в Белоруссии задержали участников трех боевых ячеек, работавших на украинские спецслужбы. Они, в частности, готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах республики. Задержанных доставили в СИЗО КГБ, где они дали признательные показания.

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