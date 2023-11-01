Погранкомитет Белоруссии: ВСУ сосредоточили 120 тыс. военных у границы
Украина сосредоточила группировку численностью до 120 тыс. военных в направлении Белоруссии, заявил 1 ноября председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов в ходе выступления в парламенте страны.
Он напомнил, что украинские силы находятся в состоянии ранее объявленного военного положения.
«Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тыс. человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы. <…> Украинская сторона, в том числе, использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий», — добавил Молостов.
Это влияет на работу белорусских пограничников, кроме того, украинские военные продолжают мелкие провокации: пытаются испортить пограничные знаки, вывешивают националистические флаги, включают украинский гимн.
Белорусские пограничники усилили взаимодействие с Вооруженными силами республики и внутренними войсками МВД, заверил Молостов.
В сентябре в Белоруссии задержали участников трех боевых ячеек, работавших на украинские спецслужбы. Они, в частности, готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах республики. Задержанных доставили в СИЗО КГБ, где они дали признательные показания.
Белорусские силовики рассказали, что задержанные могли готовить диверсии и теракты для дестабилизации ситуации в стране во время учений ОДКБ, прошедших с 1 по 6 сентября.