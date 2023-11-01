Полиция Лондона сообщила о резком росте числа правонарушений на почве антисемитизма
В Великобритании резко растет количество случаев антисемитизма. Ранее полиция Лондона сообщала о множестве правонарушений на почве антисемитизма об антиизраильских граффити, передает телеканал «Известия». Правительство выделило $3,64 млн на обеспечение безопасности еврейских школ и синагог. В крупных городах Великобритании прошел ряд акций в поддержку Палестины.
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