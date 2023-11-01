Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли «Тяньхуэй-5». Аппарат преимущественно используется в картографии и топографии, разведке ресурсов, а также для проведения научных экспериментов, передает телеканал «Известия». «Тяньхуэй-5» разработан Шанхайской академией космических технологий.
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