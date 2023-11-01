Генсек ООН осудил убийство мирных граждан при ударе по лагерю беженцев в Газе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил убийство мирных граждан при ударе армии Израиля по лагерю беженцев Джабалия. Об этом 1 ноября в ходе брифинга заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Трансляция велась на сайте интернет-телевидения всемирной организации.

По его словам, Гутерриш потрясен растущим насилием в Газе, в том числе убийством палестинцев, которое произошло в ходе израильских авиаударов по лагерю беженцев.

«Эти атаки произошли вчера и сегодня. Все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право, в том числе принципы пропорциональности», — отметил Дюжаррик.

Он указал на то, что генсек всемирной организации призывает все стороны положить конец этому насилию и освободить заложников в Газе.

Палестинское агентство WAFA в этот день сообщило, что десятки человек погибли в результате повторной бомбардировки израильской армией жилого квартала лагеря беженцев Джабалия. Тогда же боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявило, что в результате удара по лагерю беженцев в Джабалии погибли семь заложников, в числе которых были три иностранца.

Al Jazeera 31 октября сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 ранены из-за израильского удара по лагерю беженцев.

Представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил атаку. Он отметил, что это было нужно, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован. ХАМАС опровергло утверждения ЦАХАЛ относительно присутствия одного из его лидеров в лагере.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.