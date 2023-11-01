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Депутат немецкого бундестага Маттиас Моосдорф выступил на концерте камерной музыки в Петербурге

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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1 ноября при поддержке Фонда «Росконгресс» в концертном зале лютеранской церкви святого Иоанна Яани Кирик в Санкт-Петербурге состоялся концерт камерной музыки с участием немецкого виолончелиста, депутата бундестага Германии, председателя по международным связям Национальной партии AfD Маттиаса Моосдорфа. Он также является многолетним известным скрипачом-виолончелистом и основателем знаменитого Лейпцигского струнного квартета. В концерте также приняли участие пианистка Ольга Голли и Струнный квартет имени Римского-Корсакова.

Концерт состоялся в рамках VII фестиваля «Чайковский. Перезагрузка», посвященного 130-летию памяти Петра Ильича Чайковского и 320-летию основания Санкт-Петербурга, который проходит в городе и Ленинградской области с 16 октября по 12 ноября. Мероприятия фестиваля представляют традиционный и новаторский взгляд на творчество Чайковского через призму XXI века.

Художественным руководителем фестиваля является Ханс-Йоахим Фрай, который также является художественным руководителем фонда «Сириус» «Талант и успех». «Я очень рад представить этот международный фестиваль Чайковского в Санкт-Петербурге с более чем 35 концертами на 15 различных площадках по всему городу. Чайковский — один из самых значительных композиторов всего мира, и мы хотим представить его в новом свете. Музыка и искусство — это язык мира и единения, и я благодарен замечательному музыканту Маттиасу Моосдорфу за то, что он специально приехал в это время, принял участие в концерте и помогает строить культурные мосты между странами, особенно между Германией и Россией», — подчеркнул Ханс-Йоахим Фрай.

В концерте прозвучали «Фантастические пьесы» для фортепиано и виолончели Роберта Шумана, соната для виолончели и фортепиано Сергея Рахманинова, а также Струнный квартет №3 Петра Ильича Чайковского — наиболее драматичный квартет композитора, отличающийся единством мысли и противоборством жизни и смерти.

Концерт реализован при поддержке гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

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