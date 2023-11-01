В РПЦ оценили планы Болгарии оспорить право собственности РФ на храм в Софии
Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе 1 ноября заявил «Известиям», что власти Болгарии стремятся отменить русскую культуру, намереваясь оспорить право собственности России на храм святителя Николая в Софии.
«Эта инициатива политически мотивирована. Власти или отдельные чиновники Болгарии пытаются действовать в русле отмены русской культуры, основной частью которой является русское православие», — сказал он.
Ранее в этот день болгарская прокуратура рекомендовала министерству регионального развития и благоустройства оспорить право собственности на храм, который является подворьем и официальным представительством Русской православной церкви (РПЦ) в Болгарии и принадлежит РФ.
21 сентября Болгария приняла решение выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана, секретаря подворья протоиерея Евгения и одного сотрудника храма святителя Николая Мирликийского.
В МИД РФ назвали высылку российских священников недружественным актом. Кроме того, официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом данное решение властей Болгарии.
Помимо этого, решительный протест выразила РПЦ. В церкви заявили, что эта мера имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой.