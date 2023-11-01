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На КПП «Рафах» ждет пересечения границы Египта 81 пострадавший палестинец

Минздрав сектора Газа: на КПП «Рафах» находится 81 пострадавший палестинец
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» прибыл 81 пострадавший с палестинской стороны. Об этом 1 ноября «Известиям» сообщил медик Нассем Хасан, работающий в минздраве анклава.

По его словам, раненые из сектора Газа ожидают, когда им разрешат пересечь границу Египта. Медик отметил, что большинству пострадавших требуются сложные операции или недоступное сейчас в анклаве лечение.

«Ждем указаний войти на египетскую сторону. Или, возможно, выйдет египетская сторона к нам со своими машинами скорой помощи», — сказал Хасан.

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Ранее в этот день CNN сообщил о том, что число иностранных граждан, которым разрешат покинуть сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, может превысить 5—7 тыс. человек. Однако источник телеканала в правительстве США подчеркнул, что цифра является неточной.

КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом открылся для эвакуации иностранных граждан этим утром. Известно, что его уже пересекли машины скорой помощи с тяжелоранеными жителями Палестины, а также не менее 117 иностранцев.

Незадолго до открытия КПП палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут сегодня покинуть сектор Газа. Выехать из анклава разрешили гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Также выезд был разрешен сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и других организаций.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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