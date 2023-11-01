Politico сообщило о готовности Израиля обсуждать гуманитарную паузу в Газе

Израиль готов к гуманитарной паузе в секторе Газа, однако он не рассматривает вариант прекращения огня. Об этом 1 ноября сообщила газета Politico.

«Израильский представитель заявил в среду, что «страна желает обсудить гуманитарную паузу на несколько часов». Прекращение огня по-прежнему не рассматривается», — говорится в публикации.

Ранее в этот день газета The Guardian сообщила, что контрольно-пропускной пункт на границе с Египтом «Рафах» открылся для эвакуации, его пересекли первые иностранцы. Позже источник «РИА Новости» сообщил том, что не менее 117 иностранцев прошли из сектора Газа в Египет. Как отмечалось, в числе иностранцев 35 детей.

Также в этот день пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о расширении наземных операций в секторе Газа. Как отмечается, на севере сектора Газа в ночь на 1 ноября произошли масштабные бои. Днем ранее армейская пресс-служба также сообщала об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа. По их информации, войскам удалось ликвидировать десятки террористов и уничтожить противотанковые расчеты и противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты.

Накануне официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия Израиля продолжает направлять в сектор Газа новые пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море в полном составе.

Также в тот день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что страна начала третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. Также он вновь обратился к ливанской группировке «Хезболла», заявив, что Израиль сейчас работает над усилением северной границы, и предупредив, что организация совершит ошибку всей своей жизни, если решит полностью вмешаться в конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.