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Эксперт назвала обоснованным решение Минстроя поднять вопрос цены квадратного метра

Эксперт Писанкова: решение Минстроя поднять вопрос цены квадратного метра обосновано
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Решение Минстроя РФ поднять вопрос о цене квадратного метра на рынке жилой недвижимости обосновано, считает эксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова. Об этом она рассказала «Известиям» 1 ноября.

«Отлично, что его приняли. Обязательно надо проверить реальную стоимость квадратного метра», — сказала эксперт.

Она отметила, что существует мнение, что рынок новостроек и всей недвижимости перегретым по ценам.

«Отчасти можно с этим согласиться, но стоит учитывать, что [во-первых], очень дорогая земля, [во-вторых], дорогая себестоимость строительства, [и в-третьих], дорогие кредиты, по которым происходит проектное финансирование строительства многоквартирных домов. И по факту цены застройщикам диктуют банки, как бы это странно ни звучало. Но счета эскроу надо пополнять согласно графику, и застройщики поднимают цены один-два раза в месяц, начиная со старта продаж», — уточнила Писанкова.

Эксперт объяснила, что рынок новостроек в России в настоящее время «охлаждают» путем ужесточения льготных ипотек, повышения первого взноса и увеличения ключевой ставки.

Говоря о прогнозах по стоимости на рынке недвижимости, она уточнила, что пока сложно предположить, будет ли снижение стоимости цен на недвижимость, ведь последние три года наблюдался рост.

«Но за любым ростом всегда следует спад, и, скорее всего, мы его увидим на рынке недвижимости в 2024 году», — заключила она.

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Ранее в этот день директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям», что на стоимость квадратного метра жилья влияет целый ряд факторов, среди которых инфляционные риски, стоимость основных строительных материалов, земельных участков и обеспечение их необходимой инфраструктурой, соотношение спроса и предложения. По его словам, средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в России в настоящее время находится на уровне 122,815 тыс. рублей.

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