Политолог предположил, кто может управлять Газой после завершения конфликта

США рассчитывают, что после ликвидации Израилем палестинского движения ХАМАС управление сектором Газа перейдет к соседним арабским странам. Об этом в беседе с «Известиями» 1 ноября заявил политолог Дмитрий Бридже.

«Я думаю, США рассчитывают на то, что после ликвидации ХАМАС на территории Газы власть перейдет к соседним арабским странам, скажем, к Египту, Иордании. Израиль, как и США, с 2006 года считает, что ХАМАС — это прямая угроза для национальной безопасности Израиля, и поэтому он выступал против того, чтобы ХАМАС взял под свой контроль власть на территории сектора Газа», — объяснил Бридже.

Политолог отметил, что возможное взятие израильской армией под контроль территории Газы после наземной операции может вызвать определенную реакцию со стороны других арабских группировок — «Хезболлы» в Ливане, хуситов в Йемене и народного ополчения в Ираке.

При этом Бридже указал, что сейчас одна из главных задач ХАМАС заключается в провокации мусульманской общественности.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что управление сектором Газа будет временно осуществляться при участии некоторых государств на Ближнем Востоке и международных организаций. При этом, по его словам, разумной была бы обновленная палестинская администрация, которая бы обеспечивала безопасность Газы.

Также в этот день, 1 ноября, агентство Bloomberg написало, что США и Израиль обсуждают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа после ликвидации ХАМАС. Кроме того, идет разговор о постановке анклава под временный контроль ООН.

При этом ранее, 13 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном заявил, что завершить конфликт на Ближнем Востоке возможно только путем создания двух государств.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.