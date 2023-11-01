Главная проблема противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заключается в ее несистемном характере и низком уровне защиты западных систем ПВО, поставляемых Киеву. Об этом полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал в среду, 1 ноября.

«Там скорее сборная солянка, которая разрозненно состоит из всего, что им дали разные страны. Система незамкнута, и она не обеспечивает прикрытие в случае нашего воздушного нападения», — сказал полковник запаса в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт отметил, что системы ПВО, которые Запад отправляет Украине, «показали свою полную неспособность противостоять нашим воздушным компонентам».

«Туда были поставлены IRIS-T из Германии, Patriot из США — все они показали, что способны выполнять задачи в ближней зоне, а вот с массированными целями, например, роем дронов, когда мы перегружаем противника, они справиться не могут», — заключил Матвийчук.

31 октября американский журнал Military Watch Magazine (MWM) написал, что давление на силы западной ПВО, которая базируется в Европе, продолжает увеличиваться в связи с растущими возможностями России, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее, 28 октября, газета The New York Times выяснила, что на фоне приближающихся зимних холодов Украина отчаянно просит руководство США начать реализацию гибридного проекта ПВО FrankenSAM, объединяющего ракеты западного калибра с пусковыми установками и радарами советской эпохи.

До этого, 15 октября, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду, для того чтобы защищаться в зимний период.

Ранее, в апреле, издание написало, что военно-воздушные силы США становятся всё более уязвимыми в Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке из-за нарастающей производительности ракет Россией.

Отмечается, что армия США слишком медленно получает новые ракетные комплексы, в то время как Россия и Китай продолжают расширять возможности своих ракет, сообщает телеканал «Звезда».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.