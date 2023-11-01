Командующий дивизией ЦАХАЛа заявил о нахождении ее сил у «ворот города Газа»

Дивизия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится «у ворот города Газа». Об этом 1 ноября сообщил ее командующий, бригадный генерал Ицик Коэн, выступая перед журналистами.

«ХАМАС выбрал эту войну, мы не выбирали эту войну», — заявил Коэн, чьи слова приводит издание The Times of Israel.

Он добавил, что пять дней назад 162-я дивизия ЦАХАЛ, которой он командует, «получила важную задачу — пойти и решительно покончить с ХАМАС». Кроме того, по его словам, за последнее время израильским военным удалось уничтожить большую часть военного потенциала палестинского движения, в числе которого стратегическое объекты, подземные туннели, весь арсенал взрывчатки и другие объекты.

Борьба Израиля с ХАМАС является «войной за существование государства Израиль», добавил Коэн.

Ранее в этот день пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о расширении наземных операций в секторе Газа. Как отмечается, на севере сектора Газа в ночь на 1 ноября произошли масштабные бои. Днем ранее армейская пресс-служба также сообщала об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа. По их информации, войскам удалось ликвидировать десятки террористов и уничтожить противотанковые расчеты и противотанковые пусковые позиции, наблюдательные пункты.

Накануне официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что армия Израиля продолжает направлять в сектор Газа новые пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море в полном составе.

Также в тот день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина заявил, что страна начала третий этап войны с палестинским движением ХАМАС. Также он вновь обратился к ливанской группировке «Хезболла», заявив, что Израиль сейчас работает над усилением северной границы, и предупредив, что организация совершит ошибку всей своей жизни, если решит полностью вмешаться в конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.