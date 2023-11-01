Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российских войск сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом в среду, 1 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 18:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в этот день российские средства ПВО сбили над Белгородской областью два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первый БПЛА был уничтожен около 12:45 мск., второй — около 14:00 мск.

Кроме того, утром 1 ноября в Минобороны сообщили об уничтожении в течении ночи двух украинских беспилотников над Брянской и Курской областями. Дроны уничтожили дежурные средства ПВО, отметили в ведомстве.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.