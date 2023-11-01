В Бельгии узаконили похороны хозяев животных вместе с питомцами

Власти Валлонского региона Бельгии разъяснили правила, которых следует придерживаться, если хозяин изъявил желание быть похороненным со своим домашним животным. Таким образом, как следует 1 ноября из сообщения администрации региона, подобная практика фактически узаконена.

Главным условием для совместных похорон власти назвали смерть животного и его кремацию до ухода из жизни хозяина. Таким образом производить эвтаназию животного после смерти его хозяина официально запрещено.

«Желание быть похороненным вместе с прахом домашнего животного может быть выполнено только в том случае, если животное умерло до ухода из жизни хозяина, погребение усопшего и праха животного должны осуществляется одновременно», — цитирует сообщение властей «РИА Новости».

До этого бельгийский телеканал RTBF 26 октября провел опрос сотрудников похоронных бюро, которые подтвердили, что просьбы о совместных похоронах с животными действительно поступают от родственников тех, кто выразил такое желание при жизни. В частности, близкие умершего хозяина двух собак, которые пережили своего владельца, хотели похоронить с ним обоих животных. Однако ветеринар отказался усыплять животных, как о том попросил их хозяин в своем завещании. Другой такой случай был с хозяйкой 10 кошек, которая также хотела быть похороненной со своими питомицами.

«Будет принято постановление властей, которое позволит избежать путаницы и будет способствовать нормальной организации похорон. Эти траурные моменты не должны являться предметом для интерпретаций семьями», — заявил телеканалу отвечающий за работу кладбищ региональный чиновник Кристоф Коллиньон.

В июле 2022 года британская газета The Guardian сообщила, что рост стоимости жизни в Великобритании привел не только к увеличению числа людей, которые не могут оплатить лечение домашних питомцев у ветеринара, но и к проблемам при погребении домашних животных. Так, на сайтах по сбору средств выросло количество объявлений владельцев домашних животных, нуждающихся в деньгах на покрытие расходов. Отмечалось, что кремация собаки может стоить в Соединенном Королевстве £250 ($300).