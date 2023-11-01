Российская певица Юлия Чичерина заявила в среду, 1 ноября, что Служба безопасности Украины (СБУ) пытается угрозами в адрес певицы отвлечь украинцев от реального положения дел в республике.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что СБУ предъявила Чичериной подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Согласно опубликованным данным, артистке грозит пожизненное лишение свободы.

«Я считаю, что так бездарные украинские власти отвлекают от своей ужасной реальности свой несчастный народ. [Отвлекают] от своих реальных преступлений, от своей ужасной коррупции, от проваленного контрнаступа, от мясных штурмов, в которых погибла огромная часть мужского населения Украины», — говорится в видеообращении певицы, опубликованном в Telegram-канале «Народного фронта».

Она также призвала украинцев одуматься и предложила им сменить руководство киевского режима.

«Поменяйте себе гетмана или хотя бы его жинку, на брюликах хоть сэкономите», — резюмировала Чичерина.

Юлия Чичерина — музыкант, автор и исполнитель своих песен, стала популярной в 1990–2000-х годах. Артистка поддерживает Луганскую и Донецкую народные республики, существенную часть творческой деятельности она посвятила событиям после 2014 года.

В новых регионах России регулярно проходят выступления артистки.