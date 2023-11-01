Болгария может оспорить право собственности РФ на Русскую церковь в Софии
Болгарская прокуратура рекомендовала министерству регионального развития и благоустройства оспорить право собственности на Русскую церковь — храм святителя Николая, который является подворьем и официальным представительством Русской православной церкви (РПЦ) в Болгарии и принадлежит РФ. Об этом 1 ноября сообщается на сайте Болгарского национального радио.
По словам главного прокурора страны Борислава Сарафова, основание оспорить в суде право собственности на храм есть.
Он отметил, что потребуется около месяца, чтобы оценить представленные прокуратурой документы, а затем примется соответствующее решение.
21 сентября Болгария приняла решение выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана, секретаря подворья протоиерея Евгения и одного сотрудника храма святителя Николая Мирликийского.
В МИД РФ назвали высылку российских священников недружественным актом. Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала очередным деструктивным шагом данное решение властей Болгарии.
Также решительный протест выразила РПЦ. В церкви заявили, что эта мера имеет целью настроить друг против друга братские народы, связанные общей историей и единой верой.