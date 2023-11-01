Turkish Airlines из-за сбоя отменила часть вылетающих из Стамбула рейсов

Авиакомпания Turkish Airlines из-за технического сбоя отменила часть вылетающих из Стамбула рейсов. Об этом 1 ноября сообщил представитель турецкого авиаперевозчика Яхья Устюн в соцсети X (бывший Twitter).

Отменены рейсы с 19:00 до 22:00 по местному времени (совпадает с мск).

«Наши соответствующие подразделения работают над устранением сбоев в работе по продаже билетов и бронированию билетов, вызванных проблемами в сетевой инфраструктуре. Мы продолжим делиться актуальной информацией о сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 сентября, американская авиакомпания United Airlines объявила о приостановке всех полетов в воздушном пространстве США из-за технического сбоя.

В мае в Великобритании произошел масштабный сбой в электронной системе пограничного контроля. Из-за этого в аэропортах Хитроу (самый большой аэропорт Лондона), Гатвик, Лутон, аэропорте Ньюкасла и других образовались длинные очереди.