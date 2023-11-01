Актера Канахина заочно арестовали по делу о нападении в Брянской области

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал российского актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору) по делу о нападениях в Брянской области. Об этом свидетельствуют данные от 1 ноября в карточке дела.

Источник отметил ТАСС, что Канахин обвиняется в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

В конце марта сообщалось, что МВД России объявило его в розыск по уголовной статье. Тогда подробностей не приводилось.

Группа украинских диверсантов 2 марта обстреляла автомобиль и взяла в заложники несколько человек в селе Любечане Брянской области. В результате атаки погибли двое, также пострадал ребенок и два пограничника получили ранения. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Известно, что Канахин участвовал в нападении диверсантов в Брянской области. Его мать подтвердила, что на протяжении последнего года ее сын живет на Украине, однако заявила, что не верит в его способность пойти против своего народа.