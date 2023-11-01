Виза на Шри-Ланку станет для россиян бесплатной с 7 ноября
Шри-Ланка начнет выдавать россиянам бесплатные визы с 7 ноября. Программа вступит в силу после того, как ее одобрит департамент иммиграции и эмиграции, передает телеканал «Известия». Бесплатные визы получат туристы из семи стран: России, Индии, Китая, Японии, Таиланда, Индонезии и Малайзии.
С начала 2023 года Шри-Ланку посетили 1,1 млн иностранцев.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.