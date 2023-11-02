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Названы города, в которых выгоднее всего можно поменять однушку на трешку

Исследование: поменять однокомнатную квартиру на трешку выгоднее всего в Казани
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Поменять однокомнатную квартиру на трехкомнатную в новостройке выгоднее всего могут жители Казани. Разница между средней ценой однушки (7,3 млн рублей) и трешки (11,4 млн рублей) в городе составляет 56%, говорится в исследовании аналитиков «Яндекс Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 1 ноября.

В Новой Москве для переезда из однокомнатного жилья (10,3 млн рублей) в трехкомнатное (16,2 млн рублей) придется доплатить 5,9 млн рублей, разница в стоимости объектов в среднем 58%. А в Екатеринбурге разница между однушками (4,8 млн рублей) и трешками (7,8 млн рублей) — 62%.

При этом самым выгодным регионом для переезда из однушки в трешку в сегменте вторичного жилья стала Ленинградская область, где разница в средней стоимости однокомнатной квартиры (5,5 млн рублей) и трехкомнатной (8,3 млн рублей) составляет 51%, отмечается в исследовании.

В Казани разница цен между вторичным однокомнатным жильем (5,9 млн рублей) и трехкомнатным (9,5 млн рублей) достигает 60%. На третьем месте оказался Нижний Новгород, где разница в средней стоимости квартир составила 66%: однушки продаются в среднем за 4,8 млн рублей, трешки — 7,9 млн рублей.

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В начале октября в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за сентябрь в части крупных российских городов средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%. Максимальный месячный рост цен среди городов-миллионников зафиксирован в Красноярске (+3,4%), Омске и Челябинске (+3,3%), Перми (+3,2%), Краснодаре и Волгограде (+3%), Казани и Москве (+2,8%), Екатеринбурге (+2,4%) и Нижнем Новгороде (+2,1%). По мнению экспертов, цены изменились в связи с высоким уровнем спроса.

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