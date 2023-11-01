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Кардиолог спас пассажирку в электричке Нижний Тагил — Екатеринбург

Кардиолог Сангинов полтора часа реанимировал пассажирку в электричке
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Фото: Telegram/minzdravso
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Врач-кардиолог городской больницы №1 Нижнего Тагила Мукамил Сангинов спас пассажирку в электричке Нижний Тагил — Екатеринбург. Об этом 1 ноября сообщил онлайн портал «Е1».

Женщина возвращалась из Качканара в Екатеринбург вместе со своей дочерью. В один момент в душном вагоне ей стало плохо, артериальное давление оказалось на уровне 50/30, а пульс не прощупывался.

Совершенно случайно рядом оказался Сангинов, он распорядился положить женщину между сиденьями и провел ей сердечно-легочную реанимацию, которая «завела» ее сердце. Затем он попросил у окружающих горький шоколад и кофе, чтобы поднять ей давление, и ему это удалось.

На вокзале в городе женщину уже ждала «скорая», которая госпитализировала ее в профильный центр. Дочь пассажирки Юлия поблагодарила Сангинова за профессионализм, внимание и доброту.

«Большое спасибо Мукамилу Зайниевичу за его профессионализм, внимание и доброту! Радует, что у нас есть такие врачи!» — сказала она.

При этом оказалось, что Сангинов не рассказал своим коллегам о случившемся. Когда больнице передали слова благодарности, он сказал, что поступить иначе попросту не мог. Главврач больницы, в которой работает кардиолог, тоже поблагодарил Сангинова.

«Отрадно, что в нашей больнице трудятся такие специалисты, преданные своему делу», — сказал он.

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