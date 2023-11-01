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Россияне стали чаще путешествовать большими компаниями по стране

Исследование: россияне стали чаще путешествовать по стране вчетвером
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Бронирование номеров в отелях и гостиницах на компании от четырех человек в октябре 2023 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод приводится в исследовании сервиса «Островок.Ru», данные которого 1 ноября опубликовала «Газета.Ru».

В материале указано, что наиболее популярными направлениями для осенних групповых поездок стали регионы Кавказа. Так, почти каждое десятое бронирование (8%) в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Адыгее приходится на компании от четырех туристов. Кроме того, за последний год особую популярность у групп путешественников набрала Иркутская область — спрос на бронирование у компаний здесь увеличился на 81%.

Помимо этого, сограждане стали на 19% больше платить за ночь в объектах размещения по России. Так, в октябре россияне в среднем платят 4,3 тыс. рублей на человека за ночь.

Опрос также показал, что в этом сезоне почти треть путешественников (27%) отдают предпочтение отелям без звезд, а средняя стоимость ночи там составляет 3,7 тыс. рублей. Далее идут отели категории три звезды — 20% (4,7 тыс. рублей), на третьем месте апартаменты — 19% (3,8 тыс. рублей).

Тем временем на четырехзвездочные отели приходится 13% бронирований (7,9 тыс. рублей). В меньшинстве гостевые дома, хостелы, отели категории две звезды и пятизвездочные гостиницы.

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Ранее, 26 октября, стало известно, что самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе.

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