1 ноября к газотранспортной системе подключили объекты в 18 регионах России

1 ноября в рамках Петербургского международного газового форума состоялось важное событие — сразу несколько объектов в 18 регионах России подключили к газотранспортной системе, сообщает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов, посетивший мероприятие.

Также в рамках форума, собравшего более 500 крупнейших игроков газовой отрасли из 35 стран, глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что на Западе хотели бы возобновления энергетического сотрудничества с Россией, однако сейчас вектор задает Азия.

«Для стран Запада рынок останется узким, при этом объем спроса на газ неуклонно будет расти в ближайшие десятилетия», — подчеркнул Миллер.

Несмотря на то, что из многих проектов «Газпрома» вышли европейские партнеры, это не повлияло на работу гиганта.

«Западные деловые круги предпочли бы, чтобы газовые потоки из России вернулись, но бог им судья. В любом случае, я хочу просто обратить внимание на то, что страны Запада традиционно всегда потребляли больше, чем добывали, и добывают, и будут добывать», — отметил глава «Газпрома».

И пока Европа неминуемо сталкивается с дефицитом ресурсов, Россия перенаправляет газовые потоки в дружественные страны.

«Доля трубопроводных поставок российского газа составила уже 33% — одна треть. И в 2022 году наши трубопроводные поставки, трубопроводные поставки «Газпрома», они фактически дали 50% прироста китайского импорта», — уточнил Миллер.

При этом более сотни стран мира также заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

«Мы не должны ошибиться в тенденциях мировых и развития, особенно тех стран, которые сегодня используют и собираются наращивать производство энергии, собираются сотрудничать с Россией, например, страны Африки», — сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В этот день в рамках форума также состоялось важное событие — газ стал доступнее для жителей 18 регионов. Сразу несколько объектов подключили к газотранспортной системе России.

Как сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, по предложению верхней палаты парламента в нормативные акты по порядку подачи заявки на газификацию был внесен ряд изменений, которые в разы сократили количество бумаг, необходимых для ее оформления.

«И программа оказалась очень востребована. Она охватила практически всю Россию. На сегодня газовые сети подведены к границам 750 тыс. участков. Почти 400 тыс. домовладений уже полностью подключены к газу», — подчеркнула Матвиенко.

Особенно уязвимые слои населения — многодетные семьи, малообеспеченные граждане, инвалиды — получат компенсацию 100 тыс. рублей на газовое оборудование.

Президент РФ Владимир Путин поставил новую задачу — подключить к газу не только жилые дома, но и школы, детские сады, поликлиники, фельдшерские пункты. Программа должна быть бессрочной, чтобы комфорт был за каждым светящимся окном

«В рамках программы газ придет более чем в 1 млн семей, а всего газифицировано будет почти 6 тыс. деревень и населенных пунктов», — резюмировал корреспондент.

11 октября президент России на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве напомнил, что он ранее предложил оказать адресную помощь гражданам в газификации частных домов. В частности, государство субсидирует расходы на покупку оборудования и проведение работ на земельном участке — в сумме до 100 тыс. рублей на одно домовладение, и этой возможностью уже воспользовались около 52 тыс. россиян, имеющих льготы, уточнил Путин.

В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уровень газификации в России достаточно высок, однако данный показатель планируется увеличить в ближайшие годы. Он отметил, что газификация составляет 73%, что является беспрецедентным показателем. При этом российский лидер поставил задачу максимально завершить этот процесс к 2030 году.