Погранкомитет Белоруссии: ВСУ сосредоточили 120 тыс. военных у границы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили в направлении Белоруссии группировку в 120 тыс. человек. Об этом 1 ноября заявил председатель Госпогранкомитета республики Константин Молостов.

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тыс. военнослужащих», — сказал Молостов, чьи слова приводит БелТА.

Он пояснил, что из всей группировки для охраны государственной границы привлекаются лишь 17 тыс. человек, в числе которых различные добровольческие формирования. Кроме того, Молостов добавил, что приграничную с Белоруссией территорию ВСУ используют для переформирования подразделений, которые впоследствии убывают в зону боевых действий.

Председатель погранкомитета также подчеркнул, что на границе со стороны украинских военных не прекращаются провокации. Военнослужащие ВСУ вывешивают националистические флаги, включают гимн Украины и используют звуковещательную аппаратуру. При этом основным видом провокаций со стороны Киева Молостов назвал использование беспилотных летательных аппаратов.

«Что касается нашей реакции, конечно же, мы усилились во взаимодействии с вооруженными силами и внутренними войсками. Увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки», — подытожил он.

В сентябре в Белоруссии задержали участников трех боевых ячеек, работавших на украинские спецслужбы. Они, в частности, готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах республики. При задержании у преступников были изъяты взрывчатка и детонаторы. Задержанных доставили в СИЗО КГБ, где они дали признательные показания. Задержанные могли готовить диверсии и теракты для дестабилизации ситуации в стране во время учений ОДКБ, прошедших с 1 по 6 сентября.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.