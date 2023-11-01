Реклама
Прямой эфир
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Происшествия
Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км
Мир
Госдеп США сообщил о грядущем визите Блинкена в страны Азии и Ближнего Востока

Погранкомитет Белоруссии: ВСУ сосредоточили 120 тыс. военных у границы

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили в направлении Белоруссии группировку в 120 тыс. человек. Об этом 1 ноября заявил председатель Госпогранкомитета республики Константин Молостов.

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тыс. военнослужащих», — сказал Молостов, чьи слова приводит БелТА.

Он пояснил, что из всей группировки для охраны государственной границы привлекаются лишь 17 тыс. человек, в числе которых различные добровольческие формирования. Кроме того, Молостов добавил, что приграничную с Белоруссией территорию ВСУ используют для переформирования подразделений, которые впоследствии убывают в зону боевых действий.

Председатель погранкомитета также подчеркнул, что на границе со стороны украинских военных не прекращаются провокации. Военнослужащие ВСУ вывешивают националистические флаги, включают гимн Украины и используют звуковещательную аппаратуру. При этом основным видом провокаций со стороны Киева Молостов назвал использование беспилотных летательных аппаратов.

«Что касается нашей реакции, конечно же, мы усилились во взаимодействии с вооруженными силами и внутренними войсками. Увеличили плотность охраны госграницы на украинском направлении, усилили все виды разведки», — подытожил он.

Операция «Свержение»: что Запад приготовил для Белоруссии
Эксперты рассказали о сроках и сценариях возможной дестабилизации

В сентябре в Белоруссии задержали участников трех боевых ячеек, работавших на украинские спецслужбы. Они, в частности, готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах республики. При задержании у преступников были изъяты взрывчатка и детонаторы. Задержанных доставили в СИЗО КГБ, где они дали признательные показания. Задержанные могли готовить диверсии и теракты для дестабилизации ситуации в стране во время учений ОДКБ, прошедших с 1 по 6 сентября.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не располагает конкретными данными о подготовке госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023